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Путин потребовал больше уделять внимания спортивной инфраструктуре в регионах и муниципалитетах

13 июля 2020, 12:02
Владимир Путин. Фото AFP
Владимир Путин. Фото AFP
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Президент России Владимир Путин призвал уделять больше внимания созданию инфраструктуры для занятия спортом на региональном и муниципальном уровнях.

— Давайте посмотрим, что происходит в Финляндии — тоже северная страна, как и Россия, — и сравним. И я думаю, что сравнение будет не в нашу пользу, — приводит слова Путина сайт Кремля. — Нужно вкладывать средства, строить соответствующие сооружения, спортивные объекты, но гораздо более ценным является другое обстоятельство — внимание к этой теме на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Детская спортивная площадка во дворе или непрофессиональная футбольная площадка где-то в деревне или поселке городского типа стоят копейки, а результат колоссальный. На это просто надо нацеливать региональные и муниципальные управленческие команды, нужно этим постоянно заниматься, держать это в фокусе внимания.

Разумеется, без денег ничего не бывает, надо и деньги вкладывать, но надо их планировать, понимать приоритеты, а это один из очевидных приоритетов — здоровье нации, здоровый образ жизни, отрыв от всякой наркоты, алкоголя, особенно молодых людей.

Дополнительная информация:

http://kremlin.ru/events/president/news/63635

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