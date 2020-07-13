Путин потребовал больше уделять внимания спортивной инфраструктуре в регионах и муниципалитетах

Президент России Владимир Путин призвал уделять больше внимания созданию инфраструктуры для занятия спортом на региональном и муниципальном уровнях.

— Давайте посмотрим, что происходит в Финляндии — тоже северная страна, как и Россия, — и сравним. И я думаю, что сравнение будет не в нашу пользу, — приводит слова Путина сайт Кремля. — Нужно вкладывать средства, строить соответствующие сооружения, спортивные объекты, но гораздо более ценным является другое обстоятельство — внимание к этой теме на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Детская спортивная площадка во дворе или непрофессиональная футбольная площадка где-то в деревне или поселке городского типа стоят копейки, а результат колоссальный. На это просто надо нацеливать региональные и муниципальные управленческие команды, нужно этим постоянно заниматься, держать это в фокусе внимания.

Разумеется, без денег ничего не бывает, надо и деньги вкладывать, но надо их планировать, понимать приоритеты, а это один из очевидных приоритетов — здоровье нации, здоровый образ жизни, отрыв от всякой наркоты, алкоголя, особенно молодых людей.