Путин обсудит развитие массового спорта с членами президентского профильного совета

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта обсудит в числе прочих вопросов развитие массового спорта.

«Сегодня пройдет субстантивное мероприятие по спортивной проблематике, это заседание Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта. Будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития массового спорта», — приводит слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова ТАСС.

Он пояснил, что запланировано большое вступительное слово Путина, а также выступление вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Кроме того, будет доклад губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, выступят министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Напомним, что сегодня Путин встретился с российскими спортсменами — победителями Олимпийских игр в Пекине и членами паралимпийской команды России и вручил им госнаграды.