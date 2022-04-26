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26 апреля, 14:10

Путин обсудит развитие массового спорта с членами президентского профильного совета

Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта обсудит в числе прочих вопросов развитие массового спорта.

«Сегодня пройдет субстантивное мероприятие по спортивной проблематике, это заседание Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта. Будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития массового спорта», — приводит слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова ТАСС.

Он пояснил, что запланировано большое вступительное слово Путина, а также выступление вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Кроме того, будет доклад губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, выступят министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Напомним, что сегодня Путин встретился с российскими спортсменами — победителями Олимпийских игр в Пекине и членами паралимпийской команды России и вручил им госнаграды.

Источник: https://tass.ru/sport/14477197
Владимир Путин
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