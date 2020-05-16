Путин дал поручение сохранить режим самоизоляции для лиц старше 65 лет

Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям поручение обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями, сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, глава государства поручил обеспечить доплату к зарплате работникам здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медпомощи больным коронавирусом, за апрель 2020 года.

До первого июня надлежит внести изменения в законы о специальных доплатах соцработникам и повышении минимального размера пособия по уходу за первым ребенком — до 6 751 рубля для лиц, не подлежащих обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Президент также поручил обеспечить наращивание объемов тестирования населения на наличие COVID-19.