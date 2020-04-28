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Путин выступит с обращением на совещании по коронавирусу после 15.00

13:20
Владимир Путин. Фото AFP
Владимир Путин. Фото AFP
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Президент Российской Федерации Владимир Путин запланировал «большое выступление» на совещании с губернаторами и членами правительства, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, встреча начнется после 15.00 по московскому времени во вторник, 28 апреля.

— Речь пойдет об оснащении регионов коечными местами, в целом готовности медицинской инфраструктуры в соответствии с ранее сформулированными и поставленными целями, и оценке ситуации и перспектив на краткосрочный период, — цитирует «РИА Новости» Пескова.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 87 147 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 794 летальных исходов, выздоровели 7 346 человек.

Дополнительная информация:

https://ria.ru/20200428/1570672707.html

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