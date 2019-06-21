Первый канал покажет Европейские игры-2019

Первый канал проведет прямые трансляции вторых Европейских игр-2019, которые пройдут в Минске с 21 июня по 1 июля.

В соревнованиях примут участие более 4000 спортсменов из 50 стран Европы. Они разыграют медали в 21 виде спорта. Сборная России заявила 225 спортсменов, которые выступят в 19 видах спорта. Всего в рамках II Европейских игр пройдет более 130 прямых трансляций.

Сегодня, 21 июня, в Минске состоится церемония открытия соревнований. Мероприятие пройдет на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" и начнется в 22.00 (по мск).

Расписание трансляций доступно по ссылке.