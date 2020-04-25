«Не будьте эгоистами!» Губерниев обратился к спортсменам

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление министра спорта РФ Олега Матыцина, в котором тот попросил российских спортсменов продолжать соблюдать режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса. В комментариях под заявлением Матыцина в Instagram появилось много сообщений с просьбой разрешить спортсменам тренироваться, несмотря на самоизоляцию.

— Зашёл на страничку Минспорта в Instagram, где министр Матыцин просит спортсменов потерпеть, тренироваться дома и так далее, — написал у себя в Telegram-канале Губерниев. — И что я вижу? «Дайте лёд, воду, мяч, мы хотим маленькими группами тренироваться, а вот в Китае»... Друзья, не надо жить «под собою не чуя страны»! Люди вокруг болеют, умирают, ситуация тяжелая! Запереть спортсменов на базах? Чтобы там в закрытом пространстве Covid выращивать? Почитайте новости про монастыри, дома престарелых, корабли. Господа спортсмены — сохраните своё и чужое здоровье! Не будьте эгоистами! Потерпите! С верой в здравый смысл и российский спорт, который после пандемии всех победит!

По последним данным, в России зарегистрировано 68 622 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 615 летальных исходов, выздоровели 5568 человек.