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Минспорт РФ: Гимнаст и тренер, которые заразились коронавирусом, чувствуют себя хорошо

21:22
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин связался со спортсменом и тренером сборной команды России по спортивной гимнастике, у которых выявлен предварительный положительный диагноз на коронавирус.

Ранее стало известно, что коронавирусом заболели гимнаст Сергей Найдин и главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко, находившиеся на базе в Новогорске.

Оба сообщили, что чувствуют себя хорошо. Спортсмен находится под постоянным контролем врачей в больнице, тренер на самоизоляции дома. В телефонных разговорах Министр поддержал обоих в непростой ситуации, пожелал им здоровья и подчеркнул, что Министерство спорта будет постоянно находиться на связи и готово оказать необходимую помощь.

?По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235

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