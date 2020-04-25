Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский, ставший гостем эфира «СЭ», дал совет, как не сойти с ума в условиях самоизоляции.

— Главное — поменьше читать заметки о коронавирусе в соцсетях, всякие рассылки в WhatsApp. Это же безумие! Люди шлют друг другу галиматью, неизвестно кем сочиненную, сразу начинают себя накручивать, паниковать... В моей жизни были, мягко говоря, нестандартные ситуации. К примеру, больше десяти лет назад участвовал в проекте «Последний герой». Назвать ту обстановку здоровой язык не поворачивается.

— Представляю.

— Ни еды, ни нормальных условий для сна. Даже зубы нечем было чистить! Плюс кругом чужие люди, с которыми надо выстраивать какие-то отношения... Это был психологический концлагерь!

— Сколько там провели?

— Месяц.

— По сравнению с «Последним героем» нынешняя самоизоляция — курорт?

— Ну конечно! Есть пресная вода — уже счастье! А там она была только, когда начинался тропический ливень. Сейчас я сплю в теплой постели, рядом семья, в холодильнике нормальные продукты... Другое дело, прекрасно понимаю, что мы, шоу-бизнес, индустрия развлечений, будем востребованы очень нескоро. Концерты и корпоративы вернутся в нашу жизнь не раньше осени. В лучшем случае. (Александр Кружков)

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