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Математическая модель высчитала пик пандемии коронавируса в России

08:57

Сбербанк с помощью искуственного интеллекта построил модель, предсказавшую сроки пика пандемии коронавируса в России, сообщил заместитель председателя банка Александр Ведяхин.

Модель в своих прогнозах учитывает такие факторы, как распределение населения по районам и по странам, миграцию между этими районами с использованием всех видов транспорта и все возможные статусы заболевших — от восприимчивых к заболеванию до выздоравливающих.

— Пик по России придется на первую декаду мая, а в Москве наступит несколькими днями ранее, — приводит «РИА Новости» слова Ведяхина. — Поэтому нам нужно по-прежнему соблюдать все правила самоизоляции, максимально оберегая наших родителей, бабушек и дедушек.

По последним данным Роспотребнадзора, в стране заразилось 93 558 человек. Скончались от болезни 867 человек, еще 8 456 выздоровели.

Дополнительная информация:

https://ria.ru/20200429/1570716529.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

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