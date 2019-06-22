Лучница Перова считает, что женская сборная России не готова к Олимпиаде-2020

Российская лучница Ксения Перова после поражения от сборной Дании (4:5) в четвертьфинале вторых Европейских игр-2019 выразила мнение, что женская национальная команда не готова к Олимпиаде-2020 в Токио, так как показывает плохие результаты, информирует ТАСС.

– После проигрыша немного проще думать, что у нас уже есть квалификация на Олимпийские игры 2020 года, но наши плохие результаты означают, что мы еще не готовы к ОИ и должны тренироваться усерднее и лучше, – приводит слова Перовой ТАСС.

Перова становилась серебряной призеркой Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейров командном соревновании.