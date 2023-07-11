Отец Светланы Кузнецовой: «Послушаешь Матыцина — везде победа! А ощущение, что спорт в России никого наверху не волнует»

Легендарный тренер велогонщиков 81-летний Александр Кузнецов в интервью «СЭ» высказался о Министерстве спорта России. Кузнецов воспитал нескольких олимпийских чемпионов, а также дочь-теннисистку Светлану.

— Велоспорт жизненно необходим. Мало какой вид спорта так готовит человека к жизни. И как водителя, и как закаленного человека. Но этого не понимают наши руководители. Мутко, кстати, которого любят критиковать, забил строчку в бюджете для велоспорта, были установлены президентские стипендии, он много сделал. Я к нему положительно отношусь.

Да, коронавирус и санкции добавили свои нюансы. Но странно, что у нас наверху этого не понимают. Как ни послушаешь наших спортивных руководителей, Олега Матыцина — «там, где мы, там победа». Везде победа. Добавили в календарь такие соревнования, другие. Депутат Травкин говорил: «Как было бы хорошо жить, если бы не надо было отходить от телевизора!» Причем я общался с Матыциным и понимаю, о чем говорю.

Как итог имеем департамент спорта высших достижений — название громкое, а чем занимается, непонятно. Мне кажется, сейчас Минспорта РФ ограничил свою рабочую функцию разделением денег. И вот все федерации бегают по этажам, выколачивают эти деньги. Никакого плана на год нет, чтобы можно было составить бюджет и график подготовки. Такое ощущение, что спорт в России никого наверху не волнует. Эта щука из басни ползает по мелководью в надежде найти хоть какое-то пропитание.

Нет, мы далеки от уныния, работаем, на многое надеемся. Просто у нас вопросы к тем, кто обязан, но не помогает. Я же был сам не раз в госкомитете по спорту СССР, знал их председателей, Павлова, Грамова. Люди радели за дело, за медали. Насколько отвечает нынешнее руководство за медали? Я не знаю, и, кажется, никто не знает, — заявил Кузнецов.