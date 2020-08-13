Крутой рекорд для книги Гиннесса. Очень необычное достижение

Инструктор томского Центра социальных инициатив Виталий Вивчар установил новый рекорд Гиннесса. Об этом сообщает администрация Томска.

Сообщается, что Вивчар установил рекорд по жиму штанги под водой на задержке дыхания. Спортсмен отжал штангу весом 50 килограмм 76 раз.

За выполнением рекорда следили специалисты, а также независимый свидетель. После заполнения необходимых документов, они будут отправлены с доказательной базой в книгу рекордов Гиннеса.

Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году и принадлежит жителю США Грегу Уиттстоку — он пожал штангу весом 50 килограммов на 62 раза.

Виталий Вивчар — многократный чемпион региональных соревнований, чемпион России и Евразии по русскому жиму. Также он занесен в Книгу рекордов России с результатом жима штанги 55 килограммов на 1006 раз за один час.