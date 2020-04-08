Коронавирус в России: главное на утро 8 апреля

По данным Роспотребнадзора 8 апреля 2020 года на 08:50 по московскому времени, в России выявлено 7 497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.

Больше всего заболевших насчитывается в Москве (5 181 человек), Московской области (454) и Санкт-Петербурге (295).

— Прямо сейчас ждать вакцину от коронавируса не имеет смысла, она будет к концу года, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

— Рейс авиакомпании «Аврора», который должен забрать из южнокорейского Сеула российских туристов, отложен во второй раз из-за отсутствия разрешения Росавиации.

— Сотрудники полиции попросили группу из нескольких десятков россиян, которые пока не могут вернуться на родину из Нью-Йорка, покинуть здание терминала 1 аэропорта JFK. В списке остающихся, который составили россияне в аэропорту, около 80 человек.

— В Карелии будет создан центр помощи детям с коронавирусной инфекцией на базе Детской республиканской больницы.

— В России в сутки производят почти 1,6 миллиона медицинских масок, сообщил на совещании с президентом по ситуации с коронавирусом министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он подчеркнул, что эти маски можно использовать в медучреждениях.

— Российские власти закупили 51 миллион медицинских масок в Китае и поставили их регионы.

— Недельные расходы россиян с 30 марта по 5 апреля, которые в РФ были объявлены нерабочими для противодействия распространению коронавируса, сократились почти вдвое по сравнению с предыдущей неделей — в среднем за неделю российская семья потратила на повседневные товары 3 376 рублей, говорится в исследовании холдинга «Ромир».