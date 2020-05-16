Коронавирус в России: главное на утро 16 мая

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По данным Роспотребнадзора, в России на утро 16 мая выявлено 262 843 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 418 летальных исходов, выздоровели 58 226 человек.

— Глава СК России Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбуждать уголовные дела при невыплате доплат медикам, работающим с коронавирусом, если имеются основания.

— Многие российские вузы в 2020 году не будут проводить выпускные экзамены из-за коронавируса.

— Власти Смоленской области вернули часть ограничительных мероприятий по коронавирусу из-за 61 нового случая заражения за последние сутки.

— Власти Тамбовской области продлили до 24 мая режим повышенной готовности, введенный два месяца назад из-за коронавируса.

— Режим самоизоляции продлен в Ставропольском крае до 24 мая.

— Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков отменил ряд введенных в республике из-за коронавируса ограничений, разрешив с 16 мая работу парикмахерских, прогулки и занятия спортом.