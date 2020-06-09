Коронавирус в мире 9 июня: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 9 июня в мире зарегистрированы 7 199 306 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 408 734 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 3 536 274 человека выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometer.

Первое место по числу зараженных занимают США — 2 026 463 человека. Далее идут Бразилия (710 887), Россия (476 658), Испания (288 797) и Великобритания (287 399). После этой пятерки — Индия (266 598), Италия (235 278), Перу (199 696), Германия (186 205), Иран (173 832).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (113 055), Велиобритании (40 597), Бразилии (37 312), Италии (33 964) и Франции (29 209). Далее идут Испания (27 136), Мексика (14 053), Бельгия (9 606), Германия (8 783), Иран (8 351) и Канада (7 835).

Больше всего выздоровевших людей — в США (773 480), далее идут Бразилия (325 602), Россия (230 688), Германия (169 900), Италия (165 584), Турция (141 380), Иран (136 360), Индия (129 215), Чили (95 631) и Перу (89 556).

По данным Роспотребнадзора, в России на день 8 июня 467 673 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 859 летальных исходов, выздоровел 226 731 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.