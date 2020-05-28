Коронавирус в мире 28 мая: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 28 мая в мире зарегистрированы 5 792 253 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 357 467 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 2 498 730 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometer.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 745 803 человека. Далее идут Бразилия (414 661), Россия (370 680), Испания (283 849) и Великобритания (267 240). После этой пятерки — Италия (231 139), Франция (182 913), Германия (181 895), Турция (159 797), Индия (158 333), Иран (141 591), Перу (135 905), Канада (87 519) и Китай (82 995).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (102 107), Велиобритании (37 460), Италии (33 072), Франции (28 596) и Испании (27 118). Далее идут Бразилия (25 697), Бельгия (9 364), Мексика (8 597), Германия (8 533), Иран (7 564), Канада (6 765), Голландия (5 871) и Китай (4 634).

Больше всего выздоровевших людей — в США (490 130), далее идут Испания (196 958), Бразилия (166 647), Германия (162 800), Италия (147 101), Россия (142 208), Турция (122 793), Иран (111 176) и Китай (78 288).

По данным Роспотребнадзора, на день 27 мая в России выявлено 370 680 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 968 летальных исходов, выздоровели 142 208 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.