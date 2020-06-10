Коронавирус в мире 10 июня: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 10 июня в мире зарегистрированы 7 323 799 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 408 734 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 3 536 274 человека выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometer.

Первое место по числу зараженных занимают США — 2 045 549 человек. Далее идут Бразилия (742 084), Россия (485 253), Великобритания (289 140) и Испания (289 046). После этой пятерки — Индия (276 146), Италия (235 561), Перу (203 736), Германия (186 516), Иран (175 927).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (114 148), Велиобритании (40 833), Бразилии (38 497), Италии (34 043) и Франции (29 296). Далее идут Испания (27 136), Мексика (14 649), Бельгия (9 619), Германия (8 831), Иран (8 425) и Канада (7 897).

Больше всего выздоровевших людей — в США (788 862), далее идут Бразилия (325 602), Россия (242 397), Германия (170 200), Италия (168 646), Турция (144 598), Иран (138 457), Индия (134 670), Чили (95 631) и Перу (92 929).

По данным Роспотребнадзора, в России на день 9 июня выявлено 476 658 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 5 971 летальный исход, выздоровел 239 999 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.