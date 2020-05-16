Коронавирус в мире: главное на утро 16 мая

По данным Worldometers на 8.20 по московскому времени 16 мая, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 4 628 561 человек. Зафиксировано 308 645 летальных исходов, вылечились 1 758 080 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 484 285 человек. Далее идут Испания (274 367), Россия (262 843), Великобритания (236 711), Италия (223 885) и Бразилия (220 291).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (88 507), Великобритания (33 998), Италия (31 610), Франция (27 529) и Испания (27 459).

— Правительство Лихтенштейна сообщило о первой жертве коронавирусной инфекции.

— Правительство Италии намерено снять запрет на передвижение между регионами, а также на въезд и выезд из страны с 3 июня.

— Власти Швейцарии смягчили ограничения на пересечение границ с Австрией и Германией, действовавшие из-за пандемии коронавируса.

— Президент Северной Македонии Стево Пендаровски по предложению правительства продлил чрезвычайное положение из-за COVID-19 в стране на 14 дней.

— Власти Катара с 17 мая вводят обязательное ношение медицинских масок вне дома на фоне распространения в стране коронавируса.

— Палата представителей США в пятницу утвердила резолюцию, которая разрешает конгрессменам удаленное голосование в условиях пандемии коронавируса.

— Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация изучает возможность сделать в будущем вакцину от коронавируса бесплатной.

— Аргентинские ученые разработали тест на определение коронавируса, который выдает результаты менее чем за два часа.

— Китайские ученые испытали пять различных вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 на более чем 2500 добровольцев, в случае успешного продвижения работ вторая фаза клинических испытаний будет завершена к июлю.