Коронавирус в мире: главное на утро 10 июня

По данным Worldometers на 8:30 мск 10 июня, общее число зараженных коронавирусом в мире — 7 323 918. Зафиксировано 413 733 летальных исхода, вылечились 3 604 500 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 2 045 549 человека. Далее идут Бразилия (742 084), Россия (485 253), Великобритания (289 140) и Испания (289 046).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (114 148), Великобритания (40 883), Бразилия (38 497), Италия (34 043) и Франция (29 296).

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