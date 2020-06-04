«Коммерсант»: против нижегородского минспорта возбуждено уголовное дело за превышение полномочий

Следственное управление СК РФ по Нижегородской области возбудило уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками министерства спорта региона, сообщает «Коммерсант».

По сведениям источника, следствие считает, что работники министерства незаконно предоставили жителю региона выплату в 5 млн рублей на приобретение жилья. Основанием указали то, что знакомый министра якобы тренировал бронзового призера Олимпийских игр 2012 года баскетболиста Семена Антонова. На самом деле, тренер с этим спортсменом не работал и права получать квартиру бесплатно не имел.

Сообщается, что на данный момент следователи устанавливают круг лиц, причастных к совершению преступления. По данным «Коммерсанта», главным подозреваемым по уголовному делу является бывший министр спорта Нижегородской области Сергей Панов.