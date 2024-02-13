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Индивидуальная гонка женщин на Спартакиаде: смотреть прямую трансляцию

Женская биатлонная индивидуальная гонка на Спартакиаде пройдет 13 февраля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Екатерина Юрлова-Перхт.
Фото СБР

Турнир по биатлону в рамках II Всероссийской спартакиады сильнейших продолжится во вторник, 13 февраля. В этот день в Златоусте в лыжно-биатлонном комплексе пройдет женская биатлонная индивидуальная гонка. Начало — в 13:00 по московскому времени.

В гонке примут участие Виктория Сливко, Анастасия Батманова, Екатерина Юрлова-Перхт, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и другие. Также в турнире примут участие представители Белоруссии Динара Алимбекова-Смольская и Анна Сола. Полный старт-лист доступен на сайте Союза биатлонистов России.

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции, которая будет проходить в эфире федерального спортивного телеканала «Матч ТВ».

Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших-2024: основная информация

Биатлон
Всероссийская Спартакиада 2024
Екатерина Юрлова-Перхт
Ирина Казакевич
Кристина Резцова
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