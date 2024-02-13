Лыжная эстафета у мужчин на Спартакиаде: смотреть прямую трансляцию гонки

Турнир по лыжным гонкам в рамках II Всероссийской спартакиады сильнейших продолжится во вторник, 13 февраля. В этот день в Тюмени в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» состоится мужская лыжная эстафета. Начало — в 11:15 по московскому времени.

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции, которая будет проходить в эфире федерального спортивного телеканала «Матч ТВ».

Участники эстафеты:

1. Тюменская область (Иван Якимушкин, Евгений Белов, Денис Спицов, Артем Мальцев)

2. Татарстан (Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Антон Тимашов, Иван Горбунов)

3. Республика Коми (Евгений Семяшкин, Ермил Вокуев, Илья Порошкин, Илья Семиков)

4. Санкт-Петербург (Андрей Краснов, Никита Егоров, Евгений Кудрявцев, Егор Гусак)

5. Москва (Константин Тиунов, Илья Трегубов, Алексей Червоткин, Егор Митрошин)

6. Красноярский край (Андрей Кузнецов, Виктор Жуль, Дмитрий Жуль, Павел Соловьев)

11. Архангельская область (Алексей Шемякин, Савелий Коростелев, Дмитрий Горошников, Александр Большунов)

20. Новосибирская область (Андрей Собакарев, Андрей Смолянин, Родион Колесников, Семен Ковалев)

Полные старт-листы доступны на сайте Федерации лыжных гонок России.

Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших-2024: основная информация