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«Говорю Галкину: «Мальчик мой, не ревнуй. Ты с Аллой дома наговоришься». Губерниев рассказал об общении с Пугачевой

12:00
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото Instagram
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото Instagram

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев в интервью «СЭ» вспомнил о разговоре с Аллой Пугачевой и ее супругом Максимом Галкиным.

Дмитрий Губерниев.Рейтинги биатлона, женская аудитория, конфликт с Семиным, корпоративы, Пугачева и Кобзон. Яркое интервью Губерниева из изоляции

— Помню, спрашиваю Ротару: «София Михайловна, кто все-таки ваш самый любимый ведущий?» — «Димочка, ну что ты спрашиваешь? Знаешь же...», — говорит Губерниев.

— Действительно. Странный вопрос.

— Может, она каждому это говорит, кто с ней работает. А вот Алла Борисовна на полном серьёзе собиралась со мной комментировать программу «Звёздный лёд». Видимся на каких-то концертах, начинаем разговаривать — так Макс Галкин сразу: «Ну что ты отвлекаешь Аллу? Она устала от всего этого!» А я отвечаю: «Мальчик мой, не ревнуй. Ты с ней дома наговоришься». (Юрий Голышак)

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