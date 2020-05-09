День Победы. Россия отмечает 75-летие победы в Великой Отечественной войне

9 мая в России отмечают 75-летие победы в Великой Отечественной войне.

Несмотря на то, что все торжественные мероприятия пройдут позже в 2020 году, который объявлен в России Годом памяти и славы, 9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника — современные боевые самолеты и вертолеты, а вечером состоится традиционный праздничный салют.

В авиапараде над Красной площадью примет участие 75 самолетов и вертолетов. Во всех военных округах и на Северном флоте возложат венки и цветы к памятникам и мемориалам воинам, отдадут почести погибшим героям.

Ставшая традиционной акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в виртуальном режиме. Все желающие могут загрузить фотографии своих предков и описания их подвигов на ресурсы акции «Бессмертный полк — онлайн», из которых автоматически сформируется видеоряд, который будет транслироваться на федеральных каналах, более чем 200 медиаэкранах Москвы, экранах в вагонов поездов столичного метро.

Первый День Победы в истории отметили в 1945-м — на Красной Площади в Москве в честь победы в Великой Отечественной войне 24 июня прошел военный парад, который принимал маршал Георгий Жуков.

Европейские страны отмечают праздник Победы во Второй мировой войне 8 мая — в день, когда по центрально-европейскому времени Германия подписала акт о капитуляции.