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Британскому ветерану войны исполнилось 100 лет. Он собрал 28 миллионов фунтов на помощь врачам

18:26
Том Мур. Фото Twitter
Том Мур. Фото Twitter

Ветеран Второй мировой войны, капитан Том Мур, отпраздновал столетний юбилей. В этом году он прославился своим благотворительным марафоном по сбору средств для Нацональной службы здравоохранения. Мур прошел 100 25-метровых кругов на заднем дворе своего дома. Его целью было собрать тысячу фунтов, однако привлек гораздо больше внимания, чем ожидал. Общая сумма пожертвований превысила 28 миллионов.

Том Мур.Чудо-история из Британии: 99-летний ветеран собрал 28 миллионов для врачей и возглавил британский чарт с гимном «Ливерпуля»

После этого Мур вместе с певцом Майлом Боллом и сотрудниками Национальной службы здравоохранения перепели хит «You'll never walk alone», давно ставший неофициальным гимном «Ливерпуля». Кавер возглавил британский чарт, и Мур стал самым пожилым лидером хит-парада в истории, превысив предыдущий рекорд более чем на 30 лет.

Мура поздравили со столетием множество спортсменов и команд, военно-воздушные силы Британии, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Одним из подарков для Мура стал торт в виде танка и военных медалей.

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