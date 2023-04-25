Более 50 стран мира примут участие в Генассамблеи и Конгрессе Международного совета военного спорта в Москве

В Москве состоялась торжественная церемония открытия 78-й Генеральной ассамблеи и Конгресса Международного совета военного спорта.

170 представителей из более 50 стран мира примут участие в мероприятиях и еще более 25 стран примут участие по видео-конференц-связи из бельгийского Брюсселя.

В торжественной церемонии открытия принял участие статс-секретарь заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков, помощник президента РФ Игорь Левитин и руководящий состав CISM прибывший в Москву — вице-президент CISM Америки полковник Леонардо Пердиго Де Оливейра (Бразилия), вице-президент CISM Африки генерал-майор Майкано Абдулахи (Нигерия), вице-президент CISM Азии полковник Янг Ванг (Китай). По видеоконференции из Брюсселя выступили с обращением к участникам исполняющий обязанности президента — полковник Дирк Шведе (Германия) и генеральный секретарь — капитан ВМС Роберто Реккия (Италия).

Николай Панков передал приветственное слово от Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу:

«За это время организацией, которая объединила 140 стран, многое сделано для укрепления мира во всем мире, сохранения беспристрастности в сфере спорта, продвижения принципа солидарности. И этот вклад в нормализацию международных отношений бесценен. Участники Ассамблеи и Конгресса в Москве обсудят широкий спектр актуальных вопросов развития современного военно-спортивного движения, выберут нового президента Международного совета военного спорта.

Уверен, что потенциал Ассамблеи послужит основой для укрепления дружественных связей между армиями стран, повышения эффективности спортивно-массовой работы среди военнослужащих и приумножения достижений армейских атлетов. Убежден, что проведение Генеральной ассамблеи и Конгресса Международного совета военного спорта в России будет способствовать развитию наших взаимоотношений с коллегами из-за рубежа. Мы всегда открыты для сотрудничества и готовы на деле доказать, что спорт вне политики, и следовать девизу организации «Дружба через спорт».

Россия вступила в состав CISM 11 мая 1991 г. представителем Вооруженных сил Российской Федерации в руководящем составе CISM является член Совета директоров — начальник Военного института физической культуры генерал-майор Олег Боцман.

Международный совет военного спорта (CISM) — единственная в мире международная мультиспортивная организация, которая отказалась поддержать рекомендованные МОК санкции в отношении России. При этом спортсмены Вооруженных сил РФ продолжат принимать участие в чемпионатах мира и других международных спортивных мероприятиях среди военнослужащих под флагом РФ и при завоевании золотых медалей быть на подиуме под звуки гимна страны.

CISM является крупнейшей спортивной организацией в мире после Международного олимпийского комитета и Международной спортивной федерации университетов. Девиз CISM — «Дружба через спорт».