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10 февраля, 07:35

Биатлон на Спартакиаде: смотреть трансляцию мужского спринта 10 февраля

Мужской спринт по биатлону на Всероссийской спартакиаде сильнейших пройдет 10 февраля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Александр Логинов.
Фото СБР

Мужской спринт по биатлону в рамках II Всероссийской спартакиады сильнейших пройдет в субботу, 10 февраля в лыжно-биатлонном комплексе в Златоусте. Начало — 9:30 по московскому времени. Прямая трансляция соревнований будет доступна в эфире федерального спортивного канала «Матч ТВ» и канала «Матч! Арена».

Спартакиада-2024. Биатлон. 10 февраля

  • 9:35. Биатлон: мужчины, спринт 10 км. Златоуст.

В гонке примут участие Матвей Елисеев, Александр Логинов, Максим Цветков, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев, Даниил Серохвостов, Никита Поршнев и другие. Среди участников гонки также будут представители Беларуси: Антон Смольский, Максим Воробей, Дмитрий Лазовский, Иван Тулатин. Полный старт-лист доступен на официальном сайте СБР.

Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Биатлон
Всероссийская Спартакиада 2024
Александр Логинов (биатлон)
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