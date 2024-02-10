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10 февраля, 07:00

Лыжные гонки на Спартакиаде: смотреть трансляцию скиатлона у женщин 10 февраля

Женский скиатлон на Всероссийской спартакиаде сильнейших пройдет 10 февраля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Вероника Степанова.
Фото ФЛГР

Женский скиатлон в рамках II Всероссийской спартакиады сильнейших пройдет в субботу, 10 февраля. Соревнования пройдут в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». Прямая трансляция соревнований состоится в эфире федерального спортивного телеканала «Матч ТВ» и канала «Матч Арена». Начало соревнований — 08:30 по московскому времени.

Спартакиада-2024. Лыжные гонки. 10 февраля 2024

  • 08.30. Лыжные гонки: женщины, скиатлон (10 км + 10 км). Тюмень

В гонке примут участие Вероника Степанова, Мария Истомина, Анастасия Фалеева, Дарья Непряева, Алиса Жамбалова, Татьяна Сорина и другие. Полные старт-листы доступны на сайте Федерации лыжных гонок России.

Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская Спартакиада 2024
Сборная России по лыжным гонкам
Вероника Степанова
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