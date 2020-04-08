14-летний призер соревнований по промышленной робототехнике совершил самоубийство в Москве

Юный призер соревнований по промышленной робототехнике совершил самоубийство в Москве. Незадолго до гибели молодой человек опубликовал в соцсети фото, как он проводит карантин, сообщает «Московский комсомолец».

Трагедия произошла 7 апреля на севере столицы. Ближе к полуночи мать мальчика решила заглянуть в комнату, чтобы пожелать ему доброй ночи. Открыв дверь, женщина увидела сына без признаков жизни. Она вызвала «скорую». Приехавшие медики констатировали смерть.

Как выяснилось позже, за несколько минут до трагедии мальчик выложил на своей странице в соцсети фото и сопроводил его подписью, как он проводит карантин.

Как говорят инспекторы по делам несовершеннолетних, в последнее время родители подростков чаще стали обращаться за помощью к специалистам. Взрослых пугает депрессивный настрой и негативные высказывания отпрысков, которые находятся в самоизоляции. Школьники жалуются на отсутствие возможности живого общения с друзьями. Также многие подростки обеспокоены, что дистанционное образование негативно скажется на результатах предстоящих экзаменов.