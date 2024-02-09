Фигурист Соловьев отметил мощную энергетику Олимпийских игр в Сочи

Российский фигурист Дмитрий Соловьев считает, что Олимпиада в Сочи была проведена с мощной энергетикой и любовью.

«Десять лет с начала Олимпиады в Сочи — это знаменательная дата. Я был на трех Олимпийских играх и считаю, что эти были лучшими. Знаю, с какой любовью, безумной, мощной энергетикой там все было сделано, и это чувствовали не только мы, но и иностранные гости. Когда мы выиграли и нас награждали, я еще некоторое время не верил, что стал олимпийским чемпионом», — приводит ТАСС слова Соловьева.

Соловьев в паре с Екатериной Бобровой стал олимпийским чемпионом в командном турнире Олимпийских игр-2014.

Олимпиада в Сочи проходила с 7 по 23 февраля. В ней приняли участие 88 стран. В соревнованиях фигуристов россияне завоевали 5 медалей (3 золота, 1 серебро и 1 бронзу).