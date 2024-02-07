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7 февраля, 16:33

Призер первенства России заявил, что планирует участие в Олимпийских играх 2030 года

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Фигурист Иван Рамзенков прокомментировал свое выступление на первенстве России среди юниоров в Саранске и рассказал о своих дальнейших спортивных планах.

«Доволен своим прокатом, но не на 100 процентов откатал. Были недочеты, но в целом вполне хорошо. Я тот спортсмен, который всегда настроен попадать на пьедестал. Целеустремлен и стараюсь работать на все 100 процентов. Так что сегодня был даже не сюрприз для меня. Думал только о своем прокате и не смотрел на выступления других ребят. Публика была большая здесь, волнения тоже прибавилось от этого, но, как сказал мой тренер, не надо волноваться, надо идти и делать то, что умеешь.

Рад, что попал на Кубок Первого канала, буду теперь стараться себя там показать. Первенство России — это далеко не самый главный старт. Я стремлюсь попасть на Олимпиаду и занять там призовое место. Думаю, скорее моим будет 2030 год, хочу очень выступить в Китае, как было в 2022 году в Пекине», — сказал Рамзенков.

Рамзенков по сумме двух программ набрал 234,03 балла и занял третье место.

Фигурное катание
Олимпиада
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