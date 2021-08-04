Россиянки выступили на первом этапе квалификации на Играх в Токио

Россиянки Юлия Каплина и Виктория Мешкова выступили на первом этапе квалификации на Олимпийских играх — лазании на скорость. Они показали 5-й и 15-й результаты соответственно.

Теперь пройдет второй этап соревнований — боулдеринг.

Скалолазание

Женщины

Итоги первого этапа квалификации

Юлия Каплина — 5-е место

Виктория Мешкова — 15-е место