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Россиянки выступили на первом этапе квалификации на Играх в Токио

11:42
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Россиянки Юлия Каплина и Виктория Мешкова выступили на первом этапе квалификации на Олимпийских играх — лазании на скорость. Они показали 5-й и 15-й результаты соответственно.

Теперь пройдет второй этап соревнований — боулдеринг.

Скалолазание

Женщины

Итоги первого этапа квалификации

Юлия Каплина — 5-е место

Виктория Мешкова — 15-е место

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события