Россиянки выступили на первом этапе квалификации на Играх в Токио
11:42
Россиянки Юлия Каплина и Виктория Мешкова выступили на первом этапе квалификации на Олимпийских играх — лазании на скорость. Они показали 5-й и 15-й результаты соответственно.
Теперь пройдет второй этап соревнований — боулдеринг.
Скалолазание
Женщины
Итоги первого этапа квалификации
Юлия Каплина — 5-е место
Виктория Мешкова — 15-е место
Читайте также
Российская каратистка не выступит в Токио из-за COVID-19. Одним рейсом с ней летела сборная по художественной гимнастике
4
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю