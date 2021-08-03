Россиянин Рубцов не прошел в финал скалолазания Олимпиады в Токио

Россиянин Андрей Рубцов занял 13-е место в квалификации скалолазания и не вышел в финал Олимпиады в Токио (Япония). Он набрал 960 баллов.

В финал выходят первые восемь спортсменов.

Скалолазани

Токио (Япония)

Мужчины

Квалификация

1. Микаэль Мавем (Франция) — 33.00

2. Томоа Нарасаки (Япония) — 56.00

3. Колин Даффи (США) — 60.00

13. Андрей Рубцов (Россия) — 960.00