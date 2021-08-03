Россиянин Рубцов не прошел в финал скалолазания Олимпиады в Токио
17:00
Россиянин Андрей Рубцов занял 13-е место в квалификации скалолазания и не вышел в финал Олимпиады в Токио (Япония). Он набрал 960 баллов.
В финал выходят первые восемь спортсменов.
Скалолазани
Токио (Япония)
Мужчины
Квалификация
1. Микаэль Мавем (Франция) — 33.00
2. Томоа Нарасаки (Япония) — 56.00
3. Колин Даффи (США) — 60.00
13. Андрей Рубцов (Россия) — 960.00
Читайте также
«Великий день!» Австралийки очень хотели в четвертьфинале именно Россию, но наши заставили их плакать
2
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю