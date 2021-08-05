Толпа японцев смотрит скалолазание из-за забора. Видео

Несколько десятков жителей Токио собрались у забора рядом с парком Аоми, где проходят соревнования в рамках олимпийского турнира по скалолазанию.

Как передает корреспондент «СЭ», около 70 японцев сидят на газонах и асфальте, чтобы увидеть мужской финал, в котором участвует их соотечественник.

Ранее сегодня в Токио прошла акция против проведения Олимпиады рядом с легкоатлетическим стадионом.

Россиянин Рубцов не попал в финал из восьми участников.