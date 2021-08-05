Толпа японцев смотрит скалолазание из-за забора. Видео
15:57
Несколько десятков жителей Токио собрались у забора рядом с парком Аоми, где проходят соревнования в рамках олимпийского турнира по скалолазанию.
Как передает корреспондент «СЭ», около 70 японцев сидят на газонах и асфальте, чтобы увидеть мужской финал, в котором участвует их соотечественник.
Ранее сегодня в Токио прошла акция против проведения Олимпиады рядом с легкоатлетическим стадионом.
Россиянин Рубцов не попал в финал из восьми участников.
Просто невероятно! Толпа японцев смотрит скалолазание из-за забора, сидя на газонах и асфальте! pic.twitter.com/gH6ttX8wiw— Lublineс93 (@Lublinec931) August 5, 2021
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