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Толпа японцев смотрит скалолазание из-за забора. Видео

15:57

Несколько десятков жителей Токио собрались у забора рядом с парком Аоми, где проходят соревнования в рамках олимпийского турнира по скалолазанию.

Как передает корреспондент «СЭ», около 70 японцев сидят на газонах и асфальте, чтобы увидеть мужской финал, в котором участвует их соотечественник.

Ранее сегодня в Токио прошла акция против проведения Олимпиады рядом с легкоатлетическим стадионом.

Россиянин Рубцов не попал в финал из восьми участников.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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