Россиянки не попадают в топ-10 после двух этапов квалификации в скалолазании
14:21
В женских соревнованиях по скалолазанию прошел второй этап квалификации — боулдеринг.
Скалолазание
Женщины
После двух этапов квалификации
Юлия Каплина — 11-е место
Виктория Мешкова — 12-е место
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