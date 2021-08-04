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Россиянки не попадают в топ-10 после двух этапов квалификации в скалолазании

14:21
Теги:

В женских соревнованиях по скалолазанию прошел второй этап квалификации — боулдеринг.

Скалолазание

Женщины

После двух этапов квалификации

Юлия Каплина — 11-е место

Виктория Мешкова — 12-е место

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Иван Шитик все материалы автора

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