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Скалолаз Рубцов: «На Олимпиаде три ключевых конкурента — японец, австриец и чех»

16:04

Российский скалолаз Алексей Рубцов рассказал, в какой дисциплине будет соревноваться на Олимпиаде в Токио и обозначил своих главных конкурентов.

— Скалолазанию МОК дал по одному комплекту медалей мужчинам и женщинам, — цитируют Рубцова Известия. — А дисциплины у нас три (боулдеринг, на трудность и на скорость). Поэтому, чтобы никого не обижать, решили взять их все и объединить в одно. Я специалист только в одной дисциплине. Хотя скорее в полутора. Еще на трудность неплохо лазаю.

— И как в прошлом году выиграли многоборье на ЧЕ?

— Хватило. Хватило полторы дисциплины. Я выиграл свой вид. У нас в многоборье мультипликация — простое умножение результатов. В финале было восемь спортсменов. Я стал первым в боулдеринге, четвертым в трудности и пятым в скорости. Умножаем всё это, получается 20 баллов. Тот, кто занял второе место, стал четвертым в скорости, третьим в боулдеринге и вторым в трудности. Соответственно, набрал 24 балла. Третье место: 30 баллов (второй в скорости, пятый в боулдеринге и третий в трудности). Основная идея в многоборье: выиграть свою дисциплину и не сильно облажаться в двух других. Я это и сделал на ЧЕ.

— Сейчас вид спорта не такой дворовый, как в конце 2000-х годов?

— Сейчас это, конечно, серьезный вид спорта. На Олимпиаде-2024 в Париже вообще будет разыгрываться по два комплекта медалей у мужчин и женщин. А в 2028-м в Лос-Анджелесе не знаю сколько. Может, ни одного, а может, три или пять. В Америке очень развито скалолазание. Думаю, что там может быть даже больше комплектов наград, чем в Париже. Слишком там много успешных спортсменов. И сообщество огромное.

— Кроме американцев кто ваши основные конкуренты?

— В боулдеринге очень сильны японцы. В многоборье три ключевых конкурента — один японец, один австриец, один чех.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1200578/aleksei-fomin/poka-soglashaeshsia-rabotat-bez-deneg-ikh-nikto-ne-dast

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