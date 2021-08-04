Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Академическая гребля Бадминтон Баскетбол 3х3 Бейсбол Батут
Велоспорт-ВМХ
Вело-Маунтинбайк
Велотрек
Велошоссе
Водное поло
Гольф
Гребля на байдарках и каноэ
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Настольный теннис
Парусный спорт
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Регби-7
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Стрельба
Софтбол
Стрельба из лука
Триатлон
Тхэквондо
Тяжелая атлетика
Хоккей на траве
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Скалолазание

Российская скалолазка расплакалась из-за падения на олимпийской трассе. Она была в шаге от мирового рекорда

11:47
Теги:

Российская скалолазка Юлия Каплина не смогла сдержать слез после выступления в первом виде многоборья на Олимпиаде — лазании на скорость.

Каплина показала высокое время в первой попытке (7,65), за счет которого находится на высоком 5-м месте. Но во второй попытке россиянка шла на мировой рекорд и сорвалась в последний момент, не дотянувшись до сенсора, фиксирущего финиш, насколько сантиметров.

Каплина продолжит соревнования в двух оставшихся дисциплинах — боулдеринг и лид. В финал попадают 8 лучших участниц. Вторая россиянка Виктория Мешкова после первой дисциплины занимает 15-е место (9,54).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Дмитрий Кузнецов все материалы автора

Читайте также

Российская каратистка не выступит в Токио из-за COVID-19. Одним рейсом с ней летела сборная по художественной гимнастике
Олимпиада, 4 августа: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований России
«Хочу, чтобы Федор вышел и вырубил!» Хабиб переживает за Емельяненко
Олимпиада-2020: Россия упала на шестое место в медальном зачете, Китай и США — в лидерах
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
10
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события