Российская скалолазка расплакалась из-за падения на олимпийской трассе. Она была в шаге от мирового рекорда
11:47
Российская скалолазка Юлия Каплина не смогла сдержать слез после выступления в первом виде многоборья на Олимпиаде — лазании на скорость.
Каплина показала высокое время в первой попытке (7,65), за счет которого находится на высоком 5-м месте. Но во второй попытке россиянка шла на мировой рекорд и сорвалась в последний момент, не дотянувшись до сенсора, фиксирущего финиш, насколько сантиметров.
Каплина продолжит соревнования в двух оставшихся дисциплинах — боулдеринг и лид. В финал попадают 8 лучших участниц. Вторая россиянка Виктория Мешкова после первой дисциплины занимает 15-е место (9,54).
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