Россиянки Мешкова и Каплина не смогли пройти в финал Олимпиады в скалолазании
17:03
Россиянки Виктория Мешкова и Юлия Каплина не смогли пройти в финал соревнований по скалолазанию на Олимпиаде в Токио.
В квалификации Мешкова набрала 450 баллов и заняла девятое место. Каплина с 1530 очками стала семнадцатой.
В финал проходят первые восемь спортсменов.
Скалолазание
Токио (Япония)
Женщины
Квалификация
1. Янья Гарнбрет (Словения) — 56.00
2. Сео Чахьюн (Корея) — 85.00
3. Михо Нонака (Япония) — 96.00
9. Виктория Мешкова (Россия) — 450.00
17. Юлия Каплина (Россия) — 1530.00
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