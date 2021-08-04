Россиянки Мешкова и Каплина не смогли пройти в финал Олимпиады в скалолазании

Россиянки Виктория Мешкова и Юлия Каплина не смогли пройти в финал соревнований по скалолазанию на Олимпиаде в Токио.

В квалификации Мешкова набрала 450 баллов и заняла девятое место. Каплина с 1530 очками стала семнадцатой.

В финал проходят первые восемь спортсменов.

Скалолазание

Токио (Япония)

Женщины

Квалификация

1. Янья Гарнбрет (Словения) — 56.00

2. Сео Чахьюн (Корея) — 85.00

3. Михо Нонака (Япония) — 96.00

9. Виктория Мешкова (Россия) — 450.00

17. Юлия Каплина (Россия) — 1530.00