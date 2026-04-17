«Сочи» на 89-й минуте вырвал победу у «Ростова»

«Ростов» на своем поле уступил «Сочи» в матче 25-го тура чемпионата России — 0:1.

Автором единственного гола стал Кирилл Заика, который отличился на 89-й минуте.

За игру хозяева нанесли 3 удара в створ ворот соперника, на счету гостей один удар в створ.

«Ростов» с 26 очками сохраняет десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с 15 баллами располагается на последней, 16-й строчке. Команда одержала вторую победу подряд в чемпионате после шестиматчевой серии поражений. 12 апреля «Сочи» на выезде победил ЦСКА (1:0).

В следующем туре желто-синие 21 апреля в гостях сыграют против ЦСКА. Сочинцы в этот же день примут «Крылья Советов».

Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.

17 апреля, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

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