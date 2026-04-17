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17 апреля, 21:24

«Сочи» на 89-й минуте вырвал победу у «Ростова»

Алина Савинова
Александр Солдатенков и Тимур Сулейманов.
Фото ФК «Ростов»

«Ростов» на своем поле уступил «Сочи» в матче 25-го тура чемпионата России — 0:1.

Автором единственного гола стал Кирилл Заика, который отличился на 89-й минуте.

За игру хозяева нанесли 3 удара в створ ворот соперника, на счету гостей один удар в створ.

«Ростов» с 26 очками сохраняет десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с 15 баллами располагается на последней, 16-й строчке. Команда одержала вторую победу подряд в чемпионате после шестиматчевой серии поражений. 12 апреля «Сочи» на выезде победил ЦСКА (1:0).

В следующем туре желто-синие 21 апреля в гостях сыграют против ЦСКА. Сочинцы в этот же день примут «Крылья Советов».

Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.
17 апреля, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
0:1
Сочи

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
4
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
5
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
6
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
7
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
10
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
12
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
14
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
15
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика 2 : 1
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов 0 : 0
25.07 16:15 Акрон – Зенит 0 : 5
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх 1 : 2
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Кирилл Глебов
Кирилл Глебов

ЦСКА

 1
Джон Джон
Джон Джон

Зенит

 1
П
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 1
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 1
И К Ж
Марат Апшацев
Марат Апшацев

Динамо Мх

 1 0 1
Вильмар Барриос
Вильмар Барриос

Зенит

 1 0 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1 0 1
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