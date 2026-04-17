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17 апреля, 06:35

Макдэвид выиграл шестой «Арт Росс Трофи» в карьере, Кучеров стал вторым в гонке бомбардиров сезона

Евгений Козинов
Корреспондент
Коннор Макдэвид.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал 4 голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

29-летний канадец набрал 138 (48+90) очков в этом сезоне и стал обладателем награды «Арт Росс Трофи», вручаемой лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. Для Макдэвида это шестой подобный трофей в карьере. По этому показателю он сравнялся с Марио Лемье и Горди Хоу. Больше только у Уэйна Гретцки (10).

Вторым в гонке бомбардиров сезона-2025/26 стал российский форвард Никита Кучеров, который набрал 130 (44+86) очков. На третьем месте Нэйтан Маккиннон из «Колорадо» — 127 (53+74).

Никита Кучеров.Кучеров уступил Макдэвиду «Арт Росс». Вручат ли российскому гению приз самому ценному игроку?
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Коннор Макдэвид
Никита Кучеров
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