Определились все пары первого раунда Кубка Стэнли-2026

Стали известны все пары первого раунда плей-офф НХЛ. Это произошло в заключительный день регулярного чемпионата.

В первом раунде плей-офф лучший клуб регулярки «Колорадо» сыграет с «Лос-Анджелесом», а финалист двух предыдущих розыгрышей Кубка Стэнли «Эдмонтон» встретится с «Анахаймом».

Пары первого раунда Кубка Стэнли-2026

Западная конференция:

«Колорадо» — «Лос-Анджелес»

«Даллас» — «Миннесота»

«Вегас» — «Юта»

«Эдмонтон» — «Анахайм»

Восточная конференция:

«Баффало» — «Бостон»

«Тампа» — «Монреаль»

«Каролина» — «Оттава»

«Питтсбург» — «Филадельфия»

Кубок Стэнли-2026 стартует 19 апреля. Два года подряд обладателем трофея становилась «Флорида», которая в этом сезоне не попала в плей-офф.

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