В Сети сотни предложений о продаже олимпийских медалей. Есть ли среди них реальные?

Олимпийцы порой и правда добровольно отдают свои награды.

Самый ценный спортивный сувенир из возможных — оригиналы наградных медалей. А среди медалей наибольшая ценность у олимпийских. Но разве спортсмены могут отказаться от символа своего триумфа? К Олимпиаде большинство идет всю свою жизнь, и переоценить значение каждой конкретной медали для атлета тяжело. Но и жизненные ситуации случаются разные. Случаев продажи олимпийских наград немало, а если вы начнете искать объявления о продаже медалей в интернете, то и вовсе удивитесь количеству возможных предложений. Но какие из них реальные, откуда берутся остальные и как вообще живет этот рынок?

Большинство объявлений — фейк, но медали Олимпиады и правда продаются

Опытного коллекционера и любителя спорта шарфом или магнитом с вымпелом не удивить. А как насчет оригинальной олимпийской медали? Пять миллионов рублей — и серебро Сиднея ваше. Небольшая переписка с автором объявления, а также поиск по предыдущим лотам автора дает понять, что перед нами не очень хитрый мошенник. На вопросы о происхождении медали отвечать не собирается, от личных встреч отказывается. Зато предлагает предоплату за бронирование своего заказа с очевидным исходом. Схема не самая банальная, но чего только ни найти в интернете. А существуют ли реальные случаи продаж олимпийских наград?

Есть спрос — будет и предложение... Но подобные сделки на привычных нам сайтах по продаже ноутбуков и одежды, как правило, не проводят. Для них есть специализированные ресурсы по аукционам. Они проводятся как онлайн, так и офлайн. Недавно на одной из крупных российских площадок выставили три медали с Лондона-2012. Правда, не олимпийские, а паралимпийские. Зато подлинные и с автографом Президента России. Объявления прошли предварительную проверку, по ним уже вовсю идут торги — так что есть все причины полагать, что медали действительно оригинальные и принадлежали ранее реальному спортсмену из российской команды, на этот нюанс администраторы обращают пристальное внимание. Ценник серьезный — 10 миллионов рублей за бронзу, 15 миллионов — за серебро и 26 миллионов за золото. Но здесь все решает рынок.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

12 миллионов рублей за четыре золотые медали

Логичный вопрос, кто вообще может решиться на продажу своих спортивных наград? С Паралимпиадой все еще понятно — жизнь у людей с ограниченными возможностями, даже добившихся серьезных успехов в спорте, не самая простая. И жизненные обстоятельства могут сложиться так, что других вариантов нет. Но и у обычных олимпийцев тоже случаются кризисы, из которых, как кажется, иначе не выйти. Случаи продажи медалей единичны, что не говорит, правда, о том, что их и нет. Из последних ярких инцидентов — решение продать свои награды с Олимпиады в Мюнхене советской гимнастки Ольги Корбут. За медали с Игр 1972 и 1976 годов она получила суммарно 183,3 тысячи долларов. По меркам российских аукционов не такие огромные деньги — всего 12 миллионов рублей по текущему курсу за комплект из четырех золотых и двух серебряных наград.

Бывший супруг Корбут, ныне покойный музыкант Леонид Борткевич в свое время рассказывал, что наградами спортсменки еще в 1990-е заинтересовался один коллекционер и меценат. На мысль выставить медали на аукцион ее вдохновила продажа медалей американским легкоатлетом Бобом Бимоном. «Каждый человек сам вправе распоряжаться своим имуществом. Злопыхателем она говорит: «У вас нет таких медалей, вам и продавать нечего. А мне есть что выставить на аукцион. И это сугубо мое личное дело». Покупают же картины в частные коллекции...» — объяснял тогда позицию Корбут Борткевич. Медали Корбут уже проданы. Еще один пример — награду Сергея Коваленко с легендарного баскетбольного турнира Мюнхена три года назад выставил на аукцион британский коллекционер. Сам Коваленко умер еще в 2004 году, как в Англию попала награда, неизвестно. Но, судя по всему, легально — иначе аукцион бы не провели.

Ольга Корбут (третья справа) выставила свои медали на аукцион. Фото ТАСС

Законодательных ограничений для продажи спортивных медалей нет

Стартовая цена на медаль Коваленко была 50 тысяч долларов, но наверняка торги резко пошли вверх. Строгих расценок тут нет, так как каждое предложение уникально, то и цены могут быть абсолютно любыми. Но примерные расклады оценить можно — цена олимпийской награды вполне сопоставима со стоимостью неплохой недвижимости. Еще бы, ведь без веской причины спортсмен от главной награды в жизни не откажется — значит, и отступные должны соответствовать. К примеру, белорус Алексей Гришин продал золото Игр в Ванкувере за 4,36 миллиона рублей. Он решился на такой шаг, чтобы спасти жизнь друга, которому срочно нужны были средства для дорогостоящей операции. «Медали — всего лишь металл. Другой возможности помочь ему, кроме как продать медали, у меня, к сожалению, сейчас нет», — объяснил он свой поступок. Интересно, что в ходе торгов стоимость медали возросла в 13 раз.

Другой известный случай — Николай Круглов — старший. Он ничего не жалел для сына, который пошел по его стопам в биатлон. И когда ему понадобилась срочно новая винтовка, не смог найти иных вариантов, кроме как выставить на продажу две золотые медали с Инсбрука-1976. История закончилась красиво, ведь Николай Круглов — младший стал серебряным призером Игр 2006 года в Турине и с призовых выкупил медали отца обратно. Никаких ограничений со стороны закона на продажу медалей нет — как со стороны Олимпийской хартии и нормативов МОК, так и с точки зрения российского законодательства. В Уголовном кодексе есть 324-я статья, которая ограничивает сбыт государственных наград. Но они не касаются медалей от общественных организаций, к которым и стоит причислять МОК. То есть продавать орден Дружбы, которым чаще всего награждают спортсменов, или медаль «За заслуги перед Отечеством» — нельзя. А олимпийскую медаль — можно.

Николай Круглов (слева) выкупил медали отца после успеха на Олимпиаде в Турине. Фото Getty Images

Лучший выбор болельщика — точные копии оригинальных медалей

Так что встретить в продаже подлинную олимпийскую медаль действительно реально, пусть и очень редко, и с ценником, доступным единицам. Причем вся ценность будет именно в памятном статусе награды, потому что золотыми, серебряными и бронзовыми олимпийские награды называют номинально. К примеру, золотые медали Олимпиады в Пекине почти полностью состояли из серебра. В них было всего 6 грамм золота (0,19 унции), необходимого для напыления сверху. То есть примерная себестоимость изготовления медали общим весом 150 грамм едва превышала 300 долларов. Серебро и бронза еще дешевле. Поэтому если вы хотите порадовать любителя спорта, но при этом не продавать квартиру или машину, то реально приобрести точную копию олимпийской награды. Настолько качественную, что от оригинальной трудно будет отличить. Есть предложения даже меньше 10 тысяч рублей, но ради полного сходства лучше поискать подороже.

Насколько подобный бизнес законен — сложно сказать, но на практике даже за дубликаты официальных госнаград редко возбуждают уголовные дела. В данном случае бизнесменам и вовсе нечего предъявить. В ассортименте медали на любой вкус — от Токио и Пекина до Москвы-1980 и Хельсинки-1952. От Олимпиады до чемпионатов мира по футболу. Еще можно поискать символические медали Олимпиады для представителей оргкомитета, глав делегаций и прочих официальных лиц. Президентская медаль Сочи-2014 стоит в среднем от 5 до 30 тысяч. Еще одна опция — продажа памятных медалей за участие. Их выдают в разных случаях либо за попадание в восьмерку лучших, либо за сам факт поездки спортсмена на Игры. Пусть не с пьедестала, но это официальная награда от МОК и с приемлемым ценником. На досках объявлений есть предложения даже за 50 тысяч рублей.

В конце концов, можно также найти медали с различных чемпионатов мира, Европы и внутренних российских соревнований. Для спортсменов топ-уровня в какой-то момент они и вовсе перестают много значить. В итоге их дарят, например, волонтерам или болельщикам. Варианты найдутся на любой вкус и кошелек. Другой вопрос, что даже купив медаль на аукционе, даже номерную и с документами, вы не сможете считаться олимпийским чемпионом. Так же как и настоящий чемпион им быть не перестанет, пусть даже и продав все свои награды.