«Счастлив, что дочь позволила вновь получить эту статуэтку»

Спортсменам вручили «Серебряную лань».

В Олимпийском комитете России состоялась торжественная церемония вручения двух премий — «Серебряной лани», лауреатов которой определяет Федерация спортивных журналистов, и «Энергии побед» для представителей федеральных и региональных СМИ.

Самая спортивная семья

На Играх в Токио в 2021 году эмоции четырехкратного олимпийского чемпиона и главы ОКР Станислава Позднякова в тот момент, когда на его глазах дочь София завоевала свою первую золотую олимпийскую медаль, стали едва ли не самым трогательным моментом. Настоящая спортивная сказка, яркий пример тех ценностей, на которых, собственно, и должно строиться олимпийское движение. Любовь, уважение, патриотизм, совершенство, искренность — все было в той совершенно книжной истории, мимо которой не смог пройти никто: от простых болельщиков до глав государств и Томаса Баха. Вот и один из ведущих торжественной церемонии в ОКР Виктор Гусев сказал, что плакал, когда смотрел ту трансляцию. Сегодня София — по-прежнему один из лидеров национальной сборной по фехтованию, пример преданности стране и профессии. Точно так же, как и ее отец. Династия чемпионов и настоящих граждан своей страны. Премия «Спортивная семья» от ФСЖР была присуждена Поздняковым единогласно. У них в сумме 18 золотых медалей Олимпиад и чемпионатов мира. Конечно, большую часть в копилку наград семьи внес папа, но у дочери вся карьера еще впереди.

«Когда в середине нулевых получал статуэтку в качестве спортсмена, то думал, что после завершения карьеры уже вряд ли меня будут ассоциировать с «Серебряной ланью». Нет большего счастья для отца и матери, чем успехи собственных детей. Поэтому я счастлив, что София позволила вновь это испытать и получить из рук организаторов «Серебряную лань», — говорил президент ОКР.

Дочь открыла в этот вечер свою личную копилку «Лани». Она, как и Светлана Ромашина, попала в число десяти сильнейших спортсменок 2021 года по версии спортивных журналистов.

Синхронистки сборной России. Наталья Пахаленко/ОКР

Сборная по синхронному плаванию — лучшая команда страны

Статуэтки в виде серебряной лани достались сильнейшим спортсменам 2021-го. Изначально церемония должна была пройти около года назад, но из-за ковидных волн ее несколько раз переносили.

Соведущей Гусева в этот раз стала трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и колумнист «СЭ» Алла Шишкина. Со своей миссией она, кстати, справилась отлично, хотя, наверное, и было внутреннее волнение перед заполненным до отказа залом. Совмещенная церемония двух премий в этом году собрала аншлаг. Ну а Шишкина была одной из тех, кому досталась первая статуэтка. Ее вручали лучшей команде, которой признали сборную России по синхронному плаванию. Вместе с Аллой на сцену для получения премии поднялись Светлана Ромашина, Мария Голядкина, Полина Комар и главный тренер сборной Татьяна Покровская.

На летних Играх наши девушки были, как всегда, безупречны, выиграв две золотые медали из двух возможных. Вообще уже шесть Олимпиад подряд наши девушки никого не пускают на первую ступеньку пьедестала.

«Я очень благодарен за ту надежную и эффективную работу, которую вы все сделали в Токио, — говорил президент ОКР Станислав Поздняков. — Ходил практически на все соревнования, но нигде не чувствовал себя так уверенно, как в бассейне синхронного плавания. Спасибо вам за эти прекрасные эмоции. Уверен, что ваша команда заслужила эту награду».

Статуэтки для синхронисток на этом не закончились. Помимо командной награды, «Серебряную лань» вручают еще

10 сильнейшим спортсменам года, в число которых попала семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина. Для нее это уже третья «Серебряная лань» в карьере.

«Очень приятно, что такие мероприятия сейчас проводятся. Это важно для спортсменов, тренеров и журналистов. Мы объединяемся, видим друг друга, слышим, общаемся. Порой в наше время этого недостает, — делилась со зрителями Ромашина. — Огромная благодарность за личную награду и награду нашей команде. Наверное, повторюсь в своих словах, но спортсмен не может быть без тренера. Спасибо главному тренеру сборной России Татьяне Николаевне Покровской, моему личному тренеру Татьяне Евгеньевне Данченко и всем, кто с нами работал. Уверена, что результат будет прежний».

Станислав Поздняков. Наталья Пахаленко/ОКР

Репилов — единственный «зимний» лауреат

Не все смогли лично присутствовать на церемонии. По уважительным причинам — соревнования, сборы: у спортсменов, невзирая на безумные санкции, график по-прежнему рабочий, насыщенный. Роман Репилов оказался единственным в десятке лучших спортсменов, кто представлял зимние виды спорта. В 2021-м Репилов в третий раз в карьере выиграл чемпионат мира. А сейчас готовится к Всероссийским соревнованиям, которые пройдут в эти выходные. Поэтому приехать не смог. За него статуэтку получал начальник сборной по санному спорту Артем Петраков:

«Хотел сказать, что, к сожалению, Роман не смог принять участие лично. Но потом подумал, что сожалеть не о чем. Роман буквально в эти дни участвует в соревнованиях, которые проходят на лучшей санно-бобслейной трассе в Сочи. Значит, наша деятельность продолжается и жизнь продолжается. Приз я обязательно передам», — сказал Петраков.

Также в топ-10 лучших по итогам 2021 года — пловец-паралимпиец Андрей Калина, завоевавший в Токио три золотые медали. Из тех, кто зажигал не на Олимпийских играх, журналисты отметили Михаила Лихачева. Он выиграл статуэтку в номинации «Лучший тренер». Под его руководством сборная по пляжному футболу в третий раз в истории победила на чемпионате мира.

«Когда команда по синхронному плаванию получала приз, было сказано, что спортсмен не может состояться без тренера. Я бы сказал, что тренеру тоже было бы очень тяжело без спортсменов. Огромное спасибо всем футболистам, которые попадались на моем достаточно долгом тренерском пути. Есть ребята, которые выиграли три чемпионата мира. За 120 лет существования ФИФА только эти люди выиграли медали ЧМ для нашей страны. Считаю, что это весомое достижение. Я рад получить награду. Буквально две недели назад был на гала-вечере ФИФА, посвященном вручению наград для лучших игроков и тренеров сезона в мировом пляжном футболе. Там случился интересный момент. В этом году по понятным причинам мы не могли претендовать на какие-то призы. Но совершенно неожиданно меня, сидящего в пятом ряду, попросили выйти на сцену для вручения награды лучшему молодому футболисту сезона. Считаю, что это какой-то мостик в то будущее, которое мы сейчас очень ждем, чтобы двери в мировой спорт нам снова были открыты», — сказал Лихачев.

Поддерживать спортсменов в непростые времена просила мама теннисиста Андрея Рублева Марина Марьенко, которая получала награду за сына.

«Второй раз стою на этой сцене. Очень горда за Андрея. Спасибо вам огромное за такую сумасшедшую поддержку, которую вы создаете для наших ребят. Это очень важно. Они там борются с международными журналистами, отстаивают свою страну и свои интересы. После каждого матча Андрей присутствует на пресс-конференциях, где все время идут провокационные вопросы. Прошу их поддерживать больше и активнее. Прошу понимать, как им тяжело», — заявила Марьенко.

Помимо озвученных спортсменов, в десятку сильнейших попали стрелок Виталина Бацарашкина, теннисист Андрей Медведев, пловец Евгений Рылов, тхэквондист Максим Храмцов и гимнаст Никита Нагорный. Кстати, для Никиты это уже вторая «Серебряная лань» в карьере. Первую, как рассказывает гимнаст, он уронил и разбил, из-за того что сильно переволновался. Вторую «Лань» олимпийский чемпион держал крепким хватом.

«Энергичные» победители

Одновременно с «Серебряной ланью» чествовали и лауреатов уже 12-го по счету Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики «Энергия побед», который ежегодно проводит Олимпийский комитет России при поддержке генерального спонсора ОКР ПАО «Газпром» с участием Федерации спортивных журналистов, которая отдельно поблагодарила Станислава Позднякова за личное участие в организации церемонии в последние, не самые простые для всех годы.

В этот раз победителей и призеров награждали в том числе спортсмены — лауреаты «Серебряной лани». В итоге получился, по сути, уникальный симбиоз героев спорта и лучших представителей СМИ, которые о них пишут, рассказывают и показывают. Церемония прошла ярко, душевно и масштабно. Что по итогам подтвердили практически все участники.

В нынешнем году победителями конкурса стали:

«Премия имени Юрия Розанова за лучший телевизионный репортаж/фильм/сюжет» среди федеральных СМИ: Сергей Новоселов (телеканал «Матч Премьер», Москва);

«Премия имени Юрия Розанова за лучший телевизионный репортаж/фильм/сюжет» среди региональных СМИ: Даниил Беленин (ГТРК «Самара»);

«Премия имени Вадима Синявского за лучший радиорепортаж» среди федеральных и региональных СМИ: Мария Капустина, Александр Дормашев (радио «Зенит», Санкт-Петербург);

«Премия имени Льва Россошика за лучшую публикацию» среди федеральных СМИ: Олег Лысенко (Chаmpionat.com, Москва);

«Премия имени Льва Россошика за лучшую публикацию» среди региональных СМИ: Елена Мирошниченко (журнал «Спортивная смена», Белгород);

«Премия имени Игоря Уткина за лучший фоторепортаж/фотоработу» среди федеральных СМИ: Рамиль Ситдиков (МИА «Россия сегодня», Москва). В число лауреатов вошел и фотокорреспондент «СЭ» Александр Федоров, занявший третье место;

«Премия имени Игоря Уткина за лучший фоторепортаж/фотоработу» среди региональных СМИ: Максим Богодвид (МИА «Россия сегодня», Казань, Республика Татарстан);

«Премия имени Владимира Кучмия за лучшую публикацию среди индивидуальных авторов/блогеров в digital-пространстве»: Евгений Слюсаренко (телеграм-канал «Слюс +», Москва);

«Будущее спортивной журналистики — лучшая работа молодого автора»: Георгий Полуэктов-Жежеря, Богдан Яшин, Ярослав Маслов, Егор Тишкин, Влада Ищенко (медиаканал «Аврора», МБОУ СОШ № 6, Балашиха, Московская область);

Специального приза «За особый вклад в развитие спортивной журналистики в России» удостоен Виктор Гусев, советский и российский спортивный журналист, телекомментатор, двукратный обладатель премии ТЭФИ.

В рамках фестиваля-конкурса в Олимпийском комитете России состоялись мастер-классы и семинары, которые стали важной образовательной составляющей проекта. Перед аудиторией выступили трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина, один из ведущих спортивных фотографов Андрей Голованов, российский телекомментатор, член президиума Российской ассоциации спортивных комментаторов Владимир Гомельский, а также актер театра и кино Максим Коновалов.