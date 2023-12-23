Китай не пустил свою суперзвезду в Париж из-за допинга. Трагедия Сунь Яна

У трехкратного олимпийского чемпиона по плаванию нет шансов триумфально вернуться после дисквалификации.

Один из самых скандальных пловцов современности Сунь Ян не сможет претендовать на выступление на Олимпиаде в Париже, несмотря на истечение срока своей допинговой дисквалификации. Китайская ассоциация плавания объявила критерии отбора в национальную команду на Игры-2024, согласно которым оборочные старты пройдут на месяц раньше, чем 32-летний трехкратный олимпийский чемпион сможет вернуться в бассейн. Кроме того, в сборную Китая не возьмут пловцов с допинговым прошлым. Это ставит крест на планах Сунь Яна вернуться и доказать всем свою конкурентоспособность.

Китайцам не нужны дополнительные точки напряжения в бассейне

Звезда кроля не принимал участия в официальных стартах с 2019 года, а в результате долгих судебных разбирательств его срок наказания истечет в мае 2024-го. Во время отстранения Сунь женился на гимнастке Чжан Дудоу — одной из самых красивых спортсменок Китая — и неоднократно выражал готовность прервать «черную полосу из трудностей и неудач». Олимпиада в Париже была для него самой желанной целью, однако, похоже, китайские чиновники не намерены идти навстречу своему чемпиону. Во всяком случае, опубликованные правила отбора не предполагают поблажек. И если квалификационные старты еще можно провести до июня 2024 года, то правило, согласно которому атлет, отбывший более года за допинг, автоматически лишается права на путевку на ОИ, не предполагает исключений.

«Лично я никогда не говорил, что ухожу из спорта или сдаюсь, — говорил Ян несколько месяцев назад. — На каждом этапе жизни мы испытываем трудности, и теперь я полностью отпустил ситуацию. Знаю, что должен поддерживать форму. Тренируюсь каждый день, готовлюсь к Олимпиаде. Отстранение сделало меня сильнее. Возможно, я не изменился бы так сильно и не повзрослел так быстро, если бы не испытал этих трудностей и неудач». Однако великий камбэк, видимо, не состоится. Китайские чиновники не хотят создавать со своей скандальной звездой дополнительные точки напряжения в бассейне. Ведь у них и без него достаточно претендентов на награды.

Скандальный допинговый шлейф тянется за китайским плаванием с конца нулевых, когда пошли слухи о том, что специалисты, ранее тренировавшие сборную ГДР, привезли в Китай «особые методики». В 2010-м пониженную дисквалификацию получил призер Азиатских игр Оуян Куньпэн. В 2016-м одновременно попались сразу шесть пловцов из Китая, а Чен Синьи была поймана на запрещенке прямо во время Олимпиады в Рио. Однако самой громкой получилась история с Сунь Яном. Причем этот спортсмен пострадал не из-за положительного теста, а скорее из-за своей ужасной репутации. Сага этого спортсмена — яркий пример того, как судьбу звезды определяют не результаты, а его скверный характер.

Фото Global Look Press

Плохой пиар

У Сунь Яна были проблемы с допингом еще на заре карьеры в 2014 году. Но тогда после обнаружения на внутренних соревнованиях триметазидина он отделался легким испугом. Адвокаты доказали, что запрещенное вещество попало в его организм через лекарства от аритмии, которые ему выдал доктор команды. В итоге пловца отстранили всего на три месяца, а врача-вредителя — на год. После возвращения Сунь довел число побед на чемпионатах мира до 11, а на Олимпиадах — до трех. Ян занимает четвертое место по количеству титулов на чемпионатах мира по плаванию в личном зачете после американцев Майкла Фелпса и Кэти Ледеки, а также шведки Сары Сьестрем.

Однако в сентябре 2018-го в жизни Яна произошел инцидент, круто изменивший его судьбу. Проступок китайца с нападением на допинг-офицеров кажется диким. Но при ближайшем рассмотрении происшедшее в доме спортсмена в провинции Шэньчжэнь оказалось неоднозначным. В скандал превратилась процедура внесоревновательного допинг-контроля. Внештатные инспекторы явились в дом пловца для забора проб крови и мочи. После того как Сунь Ян сдал кровь, он заметил, что один из гостей тайно пытается сделать снимки его жилища. Спортсмен и его мать заподозрили, что перед ними не допинг-офицеры, а самозванцы (папарацци или болельщики). И документы у гостей действительно оказались не в порядке.

В ходе возникшего конфликта охранник пловца расколотил молотком неразбиваемые контейнеры с уже сданной кровью, а сам Ян разорвал бланки допинг-контроля. Но на беду спортсмена инспекторы оказались настоящими и написали рапорт о жестком приеме в доме звезды. Международная федерация водных видов спорта сначала признала, что проверяющие были неправы, и решила не наказывать китайского чемпиона. Но история просочилась в СМИ и вылилась в разборки на чемпионате мира-2019. После победы Сунь Яна на дистанции 400 метров вольным стилем ставший вторым австралиец Мак Хортон на церемонии награждения отказался подниматься на пьедестал, жать руку «допингисту» и фотографироваться с ним.

Фото Global Look Press

Финал бесконечной саги

С Хортоном у Сунь Яна был старый конфликт еще с Олимпиады-2016, но после победы китайца на дистанции 200 м обструкцию продолжил британец Данкан Скотт. Это вывело звезду из равновесия — Сунь чуть не избил Скотта на бортике бассейна. После этого об отношении к подвигам Яна на чемпионате мира журналисты спрашивали уже всех подряд, и в итоге международная федерация пообещала наказывать спортсменов, которые устраивают несанкционированные акции во время официальных церемоний. Дело дошло до разбирательств в спортивном арбитраже — протест на оправдание китайца подало ВАДА. Разгневанный Сунь рассчитывал легко выиграть дело и даже настоял на открытом процессе, но суд пошел не по китайскому сценарию.

Арбитры не только не согласились с доводами Яна о невиновности, но и припомнили ему трехмесячную дисквалификацию 2014 года. Допинговое прошлое превратило китайца в рецидивиста. В итоге CAS в феврале 2020 года принял решение признать спортсмена виновным в незаконном вмешательстве в процесс допинг-контроля и дисквалифицировать его на восемь лет. По мнению суда, Сунь должен был безропотно сдать анализы и только потом жаловаться на непрофессионализм инспекторов. Решение CAS фактически означало завершение карьеры одной из главных звезд китайского спорта. Но пловец подал апелляцию в федеральный суд Швейцарии и неожиданно ее выиграл.

Выяснилось, что глава коллегии арбитров экс-министр иностранных дел Италии Франко Фраттини допускал в соцсетях ненавистнические высказывания в адрес китайцев. Дело пришлось пересматривать, причем в экстренном порядке — Сунь Ян рассчитывал добиться оправдания и выступить на Олимпиаде в Токио. Однако новая коллегия судей подтвердила вину спортсмена, хотя наказание и стало более мягким — четыре года и три месяца. Теоретически Сунь мог вернуться на Играх в Париже в 2024 году, но руководство китайского спорта решило не рисковать. У этой сборной теперь есть четырехкратная чемпионка мира Цинь Хайян, которая в отсутствие Евгении Чикуновой является главной претенденткой на все золото в женском брассе. Кроме того, Чжан Юфэй претендует на высокие награды в баттерфляе. Да и другие пловцы вполне способны затмить скандалиста с допинговым прошлым.