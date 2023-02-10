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Сегодня, 14:46

Захарова заявила, что недопуск российских спортсменов на соревнования грубо нарушает право

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова заявила, что инициатива европейских стран о недопуске спортсменов из РФ и Белоруссии к международным соревнованиям является грубым нарушением норм права.

«Мы расцениваем подобные инициативы оголтелых, русофобски настроенных стран не только как попытку оказать давление на главную международную спортивную организацию, но настрой на внесение раскола в международное олимпийское движение. Все это является грубым нарушением общепризнанных норм международного права в сфере спорта и в корне противоречит принципиальной позиции РФ, которая традиционно выступает за равноправное развитие спортивного сотрудничества», — приводит слова Захаровой ТАСС.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. Предыдущие летние Олимпийские игры состоялись в Токио (Япония) в 2021 году.

Источник: https://tass.ru/politika/17018771
Олимпиада
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