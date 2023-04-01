Валуев прокомментировал решение МОК не поддерживать Украину в бойкоте соревнований с участием россиян

Депутат Госдумы Николай Валуев высказался о решении МОК по инициативе Украины бойкотировать соревнования, в которых будут участвовать спортсмены из России.

Ранее МОК отказался поддержать данную инициативу.

«МОК не может поддержать инициативу Украины о бойкоте российских спортсменов. Они юридически ничтожны, по судам затаскают. Этой организации необходимо содержать статус-кво в данном вопросе, что они и делают», — приводит Sport24 слова Валуева.

Во вторник, 28 марта, МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе. Также организация призвала не допускать до турниров атлетов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.