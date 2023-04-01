Свищев: «Приветствую заявление МОК. Все понимают, что без России развитие олимпийского движения невозможно»

Председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на информацию о том, что МОК не поддержал решение Украины бойкотировать соревнования с участием спортсменов из России.

«Я приветствую заявление МОК. Молодцы! Только такие решения могут сохранить международное олимпийское движение. Никакая из организаций не должна вестись на поводу у бойкотирующих стран. Бойкоты должны быть запрещены! Никто не имеет права диктовать МОК условия участия своих команд и спортсменов. Давить на кого-либо нельзя. Но никаких иллюзий в связи с этим решением питать не надо. К сожалению, возвращение для России все равно будет долгим процессом. Украинское движение сейчас настолько сильно, что все боятся даже заикнуться о нас. Абсолютно все понимают, что без России развитие олимпийского движения невозможно. Но открыто заявить о том, что Россию надо вернуть, боятся все ведущие страны», — приводит Sport24 слова Свищева.

Во вторник, 28 марта, МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе. Также организация призвала не допускать до турниров атлетов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.