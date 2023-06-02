Поздняков: «Политические пунты должны быть исключены из рекомендаций МОК»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что политические пункты в критериях МОК мешают процессу возвращения российских спортсменов к международным соревнованиям.

«В самих рекомендациях, которые находятся в открытом доступе на сайте МОК и являются системой допуска российских спортсменов в нейтральном статусе на международные соревнования, есть очевидные политические пункты, которые не позволяют двигаться дальше. Эти политические требования должны быть исключены», — цитирует Позднякова ТАСС.

В марте этого года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов до международных соревнований в нейтральном статусе. Кроме того, до соревнований не будут допускаться спортсмены, которые публично поддержали СВО или связаны с вооруженными силами и органами национальной безопасности.