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Поздняков: «Политические пунты должны быть исключены из рекомендаций МОК»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что политические пункты в критериях МОК мешают процессу возвращения российских спортсменов к международным соревнованиям.

«В самих рекомендациях, которые находятся в открытом доступе на сайте МОК и являются системой допуска российских спортсменов в нейтральном статусе на международные соревнования, есть очевидные политические пункты, которые не позволяют двигаться дальше. Эти политические требования должны быть исключены», — цитирует Позднякова ТАСС.

В марте этого года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов до международных соревнований в нейтральном статусе. Кроме того, до соревнований не будут допускаться спортсмены, которые публично поддержали СВО или связаны с вооруженными силами и органами национальной безопасности.

Источник: https://tass.ru/sport/17914593
Станислав Поздняков
ОКР
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