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Сегодня, 12:25

В Госдуме РФ уверены, что глава МОК Бах политизирует спорт: «Обществу полезно знать их истинное лицо»

Константин Белов
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. В ней пранкеры затронули тему нейтрального статуса российских спортсменов на Олимпиаде в Париже.

«Смотрел этот ролик. Благодарю наших пранкеров, что выводят на чистую воду циничных политиков. Обществу полезно знать правду и их истинное лицо. Томас Бах говорит, что нельзя политизировать спорт, но он и организация — первые, кто это делают. Они допускают наших спортсменов к соревнованиям с большими оговорками. Из-за этого наши ребята будут ходить и оглядываться, чтобы не сказать ничего лишнего», — сказал Свищев «СЭ».

В декабре 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже, которая пройдет с 26 июля по 11 августа. Однако атлеты будут выступать в нейтральном статусе без флага, гимна и не примут участия в открытии и закрытии Игр.

Олимпиада
Дмитрий Свищев
Томас Бах
МОК
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