Роднина о Бахе: «Давно пора навести порядок в МОК. Пусть члены этой организации его и терпят»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. В ней пранкеры затронули тему нейтрального статуса российских спортсменов на Олимпиаде в Париже.

«Я не член МОК и даже не национального комитета, поэтому не могу сказать, как долго он будет главой комитета. Пусть члены этой организации его и терпят. Что тут сказать, заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. На мой взгляд, уже давно пора навести порядок в МОК», — сказала Роднина «СЭ».

В декабре 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже, которая пройдет с 26 июля по 11 августа. Однако атлеты будут выступать в нейтральном статусе без флага, гимна и не примут участия в открытии и закрытии Игр.

(Александр Абустин)